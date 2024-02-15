Милонов заступился за посетившего зону СВО Киркорова

Депутат Милонов назвал молодцом Киркорова за поездку в зону СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за певца Филиппа Киркорова, посетившего зону СВО. Его слова приводит Daily Storm.

Милонов подчеркнул, что не считает поступок артиста сверхъестественным, но Киркорова можно похвалить. «Вы знаете, я не считаю, что надо тут же давать звание Героя России. Но если он, Филипп Киркоров, человек, от которого такого никто не ожидал, это сделал — молодец!» — заявил депутат.

Политик добавил, что все совершают ошибки и не стоит обвинять певца в лицемерии. Он также выразил надежду, что Киркоров еще посетит Донецкую народную республику (ДНР). «Я верю во спасение! В отличие от тех, кто не считает, что многие вещи еще можно исправить», — заключил он.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин признался, что не верит в искренность Киркорова, который посетил Горловку и выступил перед ранеными бойцами.