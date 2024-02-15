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14:38, 15 февраля 2024Россия

Названо число госпитализированных жителей Белгорода после обстрела ВСУ

Тринадцать жителей Белгорода были госпитализированы после обстрела ВСУ

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Тринадцать жителей Белгорода были госпитализированы после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвали медики в приграничном российском регионе, передает ТАСС.

Сведений о состоянии граждан агентство не привело.

По данным Telegram-канала «112», в результате атаки всего пострадали 23 человека, пятеро из них — дети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах по Белгороду днем в четверг, 15 февраля. По его информации, не удалось спасти пятерых человек, среди них был младенец.

Впоследствии в Минобороны России рассказали, что ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

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      Анна Щербакова
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