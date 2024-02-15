Названо число госпитализированных жителей Белгорода после обстрела ВСУ
Тринадцать жителей Белгорода были госпитализированы после обстрела ВСУ
Тринадцать жителей Белгорода были госпитализированы после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвали медики в приграничном российском регионе, передает ТАСС.
Сведений о состоянии граждан агентство не привело.
По данным Telegram-канала «112», в результате атаки всего пострадали 23 человека, пятеро из них — дети.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах по Белгороду днем в четверг, 15 февраля. По его информации, не удалось спасти пятерых человек, среди них был младенец.
Впоследствии в Минобороны России рассказали, что ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.