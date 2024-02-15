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15:16, 15 февраля 2024Силовые структуры

Осужденная за расправу россиянка получила предложение руки и сердца

Убийца екатеринбурженки Каторгиной собралась замуж в колонии

Екатерина Меньшикова, осужденная на 16 лет заключения за убийство 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной, собралась замуж в колонии. Об этом E1.ru сообщила ее мама Алла Бобняк.

По ее словам, дочери сделал предложение руки и сердца ее старый друг, которому она в прошлом отказала. Жених готов ждать освобождения Екатерины еще десять лет. Она уже отбыла из назначенного срока шесть лет с учетом пребывания в СИЗО. Они планируют пожениться в апреле в нижнетагильской колонии, где находится невеста.

Осенью 2019 года Каторгина пропала после того, как уехала показывать свой автомобиль Audi потенциальным покупателям. Ее искали несколько дней, пока не обнаружили в канализационном колодце.

Меньшикова, выступавшая в роли покупательницы, притворилась беременной и попросила Ксению приехать к ней, сославшись на токсикоз. Ее заманили в безлюдное место, ударили электрошокером и нанесли несколько ударов ножами.

Сообщники Меньшиковой Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев продали похищенный автомобиль. По горячим следам всех троих задержали и предали суду. Меньшикова получила 17 лет, но апелляционная инстанция снизила ей срок на один год, ее подельники были осуждены на 19,5 и 20 лет заключения.

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      Любовь Ширижик
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