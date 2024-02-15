Посол России высказался о сложностях с расчетами в нацвалютах стран БРИКС

Посол России Антонов: страны БРИКС преодолеют сложности с расчетами в нацвалютах

Страны БРИКС сумеют преодолеть сложности, связанные с расчетами в национальных валютах. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для Newsweek.

«При наличии воли они вполне преодолимы», — пишет дипломат об этих трудностях, отмечая, что значительная часть из них связана со сложившимися ранее перекосами в пользу доллара и евро.

«Чем чаще в торговле будут применяться юани, рубли, рупии, дирхамы или другие нацвалюты, тем быстрее будет совершенствоваться необходимая независимая инфраструктура расчетов, а обменные и сервисные операции – становиться дешевле», — пояснил Антонов.

Российский посол добавил, что Москва твердо намерена «выработать новые формы объединения возможностей, независимые от политических веяний в Вашингтоне, Брюсселе или Лондоне». Он назвал неприемлемым такое положение вещей, когда долговое бремя развивающихся стран отдано на откуп центробанкам США и Европы.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что доля БРИКС в мировой экономике превзошла G7, объединение продолжает развиваться.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). С 1 января состав участников блока пополнился Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Саудовской Аравией, Ираном, Египтом и Эфиопией.