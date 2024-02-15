Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
04:22, 15 февраля 2024Экономика

Посол России высказался о сложностях с расчетами в нацвалютах стран БРИКС

Посол России Антонов: страны БРИКС преодолеют сложности с расчетами в нацвалютах
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: МИД России / Global Look Press

Страны БРИКС сумеют преодолеть сложности, связанные с расчетами в национальных валютах. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для Newsweek.

«При наличии воли они вполне преодолимы», — пишет дипломат об этих трудностях, отмечая, что значительная часть из них связана со сложившимися ранее перекосами в пользу доллара и евро.

«Чем чаще в торговле будут применяться юани, рубли, рупии, дирхамы или другие нацвалюты, тем быстрее будет совершенствоваться необходимая независимая инфраструктура расчетов, а обменные и сервисные операции – становиться дешевле», — пояснил Антонов.

Российский посол добавил, что Москва твердо намерена «выработать новые формы объединения возможностей, независимые от политических веяний в Вашингтоне, Брюсселе или Лондоне». Он назвал неприемлемым такое положение вещей, когда долговое бремя развивающихся стран отдано на откуп центробанкам США и Европы.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что доля БРИКС в мировой экономике превзошла G7, объединение продолжает развиваться.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). С 1 января состав участников блока пополнился Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Саудовской Аравией, Ираном, Египтом и Эфиопией.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о вовлеченности США в конфликт на Украине. Как это повлияет на продолжительность СВО и ее цели?

      В России захотели ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов

      Разработчик оценил модернизационный потенциал комплекса «Пенициллин»

      Посол России высказался о сложностях с расчетами в нацвалютах стран БРИКС

      Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в откровенном наряде

      В России заявили об изменении отношения мира к украинскому конфликту

      В субтитрах к сериалу обнаружили загадочное послание

      Россиянин Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста в Италии

      Женщина оголила грудь в метро и позволила трогать ее на глазах у пассажиров

      В США предупредили об угрозе из-за решения Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше