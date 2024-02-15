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20:16, 15 февраля 2024Бывший СССР

«Нельзя биться лоб в лоб». На Украине назвали провальной тактику ВСУ в Авдеевке

Украинский офицер Кротевич назвал лобовые атаки главной ошибкой командиров ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Тактика действий украинского командования, которая заключается в лобовых атаках, не приносит успеха армии республики, убежден майор и начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич.

Таким образом он прокомментировал ситуацию в Авдеевке, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили 3-ю штурмовую бригаду. По его словам, на данном участке фронта необходимо «обрезать наступающие силы противника с фланга», а не биться лоб в лоб с российскими войсками.

Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ. Да и вообще с любой армией как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами — это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?!

Богдан Кротевичмайор

Кротевич убежден, что поставляемое Киеву западное вооружение не поможет достичь успеха на фронте, если военное руководство республики не будет его грамотно применять. Майор подчеркнул, что успех на поле боя принесут маневры, а не «наступления в лобовую».

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Авдеевку назвали самым сложным направлением для ВСУ

Военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал Авдеевку наиболее трудным направлением для ВСУ. По его словам, на ситуацию очень сильно влияет погода.

Если сейчас ледяная корка на полях по так называемой дороге жизни к Авдеевке растает, то останется только возможность перебрасывать подразделения в Авдеевку по резервной асфальтовой дороге, которую легко контролировать, легко обстреливать. Это усложнит положение украинского гарнизона

Владимир Прохватиловвоенный эксперт

Прохватилов отметил, что трудности связаны с нехваткой личного состава на передовой и проблемами с поставкой помощи западными союзниками.

Спикер украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий признал, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой, где уже несколько дней продолжаются уличные бои. Он подчеркнул, что украинские военные пытаются удержать город, однако командование армией не держится за «кучи камней и обгорелого железа» и в случае усложнения ситуации отведет войска на другой рубеж.

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Успехи российских войск объяснили истощением ВСУ

Причиной успехов российских подразделений в Авдеевке стало общее накопление усталости в ВСУ, считает военный эксперт Евгений Норин. Он сравнил происходящее с боями за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

По его словам, российские войска создали множество неглубоких прорывов на разных участках, но каждый из них постепенно ухудшал положение противника и в итоге «их количество переросло в качество». Кроме того, по позициям ВСУ в Авдеевке и ее окрестностях регулярно наносятся бомбовые удары. Это произошло из-за того, что российская авиация была насыщена корректируемыми бомбами, которые можно запускать с большого расстояния.

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      Варвара Кошечкина
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