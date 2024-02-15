Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:25, 15 февраля 2024Мир

Путин ответил на вопрос о здоровье Байдена

Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья американского коллеги Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

«Я не врач», — подчеркнул российский лидер, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Также Путин назвал предпочтительного для России президента США. Отвечая на вопрос о том, что лучше для России — действующий американский президент Джо Байден или экс-лидер США Дональд Трамп, Путин выбрал нынешнего главу Белого дома. По словам главы государства, Байден более опытный и прогнозируемый. В то же время он подчеркнул, что Россия будет работать с любым лидером США.

Ранее Джо Байден обвинил Дональда Трампа в преклонении перед Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поделился впечатлениями от интервью Карлсону. Почему он назвал американского журналиста опасным человеком?

      Путин раскрыл отношение главы МИД Германии к своей стране

      В США пообещали продолжить применять санкции против «Росатома»

      Путин ответил на вопрос о здоровье Байдена

      Женщина с самым большим ртом в мире показала фигуру в откровенном наряде

      Российский военный заявил о ставке Сырского на новое наступление ВСУ

      Путин заступился за ударившегося головой об вертолет Байдена

      Путин назвал триггер для начала СВО

      Путин прокомментировал слова Блинкена о бежавшем из России прадеде

      Женщина не пережила секса в первую брачную ночь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше