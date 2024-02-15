Путин ответил на вопрос о здоровье Байдена
Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена
Президент России Владимир Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья американского коллеги Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.
«Я не врач», — подчеркнул российский лидер, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Также Путин назвал предпочтительного для России президента США. Отвечая на вопрос о том, что лучше для России — действующий американский президент Джо Байден или экс-лидер США Дональд Трамп, Путин выбрал нынешнего главу Белого дома. По словам главы государства, Байден более опытный и прогнозируемый. В то же время он подчеркнул, что Россия будет работать с любым лидером США.
Ранее Джо Байден обвинил Дональда Трампа в преклонении перед Владимиром Путиным.