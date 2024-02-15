Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:25, 15 февраля 2024Россия

Путин призвал изменить принципы работы системы здравоохранения

Путин призвал серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения в России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения в ближайшие годы, в центре внимания должны находиться человек и его здоровье, призвал президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг», — заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин отметил важность уникальных инноваций в отечественной медицине и рассказал о готовности России сотрудничать с зарубежными партнерами в этой сфере.

В декабре в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции Путин пообещал, что развитие первичного звена медицины включат в президентскую программу, модернизация этой сферы здравоохранения продолжится.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о вовлеченности США в конфликт на Украине. Как это повлияет на продолжительность СВО и ее цели?

      Компания SpaceX cменила штат регистрации

      Часть россиян предложили освободить от подоходного налога

      Названы способы сэкономить на ремонте

      Россиянин узнал о страхе европеек перед «русскими мужиками»

      Путин призвал изменить принципы работы системы здравоохранения

      Трамп воспринял как комплимент мнение Путина о Байдене

      США воспрепятствовали прилету делегата Перу на форум в Россию

      Немецкий Daimler продал свою долю в «Камазе»

      Мужчина застал жену дома с двумя любовниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше