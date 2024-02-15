Путин призвал изменить принципы работы системы здравоохранения

Путин призвал серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения в России

В России предстоит серьезно изменить принципы работы системы здравоохранения в ближайшие годы, в центре внимания должны находиться человек и его здоровье, призвал президент Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг», — заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин отметил важность уникальных инноваций в отечественной медицине и рассказал о готовности России сотрудничать с зарубежными партнерами в этой сфере.

В декабре в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции Путин пообещал, что развитие первичного звена медицины включат в президентскую программу, модернизация этой сферы здравоохранения продолжится.