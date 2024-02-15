Путин прокомментировал слова Блинкена о бежавшем из России прадеде

Путин: слова Блинкена о бежавшем из России прадеде могут привести к провалу

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прадеде, бежавшем из России в 1904 году. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Президент подтвердил, что в российских архивах есть документы о том, что прадед Блинкена действительно уехал из Российской империи, «родился, по-моему, где-то в Полтавской губернии», а затем в Киеве и после уехал оттуда. «Возникает вопрос. А господин Блинкен считает, что это исконно российская территория?», — задался вопросом глава государства.

«Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то, как минимум, он считает, что никакой Украины в 1904 году... А именно в 1904 году прапрадед уехал из Киева в США, значит, никакой Украины там не было, раз он говорит, что бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен — наш человек. Только зря делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», — заявил Путин.

В конце января госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО. Глава Госдепа подчеркнул, что двери альянса «остаются открыты для Украины», однако не обозначил сроки ее вступления.

В конце 2023 года Энтони Блинкен согласился с Владимиром Путиным в вопросе важности помощи Украине. «В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы (...) солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — сказал он.