Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:39, 15 февраля 2024Мир

Путин прокомментировал слова Блинкена о бежавшем из России прадеде

Путин: слова Блинкена о бежавшем из России прадеде могут привести к провалу
СюжетРоссия и НАТО:
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прадеде, бежавшем из России в 1904 году. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Президент подтвердил, что в российских архивах есть документы о том, что прадед Блинкена действительно уехал из Российской империи, «родился, по-моему, где-то в Полтавской губернии», а затем в Киеве и после уехал оттуда. «Возникает вопрос. А господин Блинкен считает, что это исконно российская территория?», — задался вопросом глава государства.

«Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то, как минимум, он считает, что никакой Украины в 1904 году... А именно в 1904 году прапрадед уехал из Киева в США, значит, никакой Украины там не было, раз он говорит, что бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен — наш человек. Только зря делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», — заявил Путин.

В конце января госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО. Глава Госдепа подчеркнул, что двери альянса «остаются открыты для Украины», однако не обозначил сроки ее вступления.

В конце 2023 года Энтони Блинкен согласился с Владимиром Путиным в вопросе важности помощи Украине. «В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы (...) солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — сказал он.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поделился впечатлениями от интервью Карлсону. Почему он назвал американского журналиста опасным человеком?

      Путин заступился за ударившегося головой об вертолет Байдена

      Путин назвал триггер для начала СВО

      Путин назвал возможную причину срыва Западом стамбульских переговоров

      ПСЖ обыграл «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

      Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

      Путин прокомментировал слова Блинкена о бежавшем из России прадеде

      Раскрыта новая причина потери интереса к сексу у женщин

      Женщина не пережила секса в первую брачную ночь

      Путин рассказал о разговоре с Карлсоном «за кадром»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше