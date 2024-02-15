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07:50, 15 февраля 2024Спорт

Российская гимнастка-чемпионка снялась в обтягивающем боди

Дарья Трубникова

Дарья Трубникова. Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Чемпионка России по художественной гимнастике Дарья Трубникова снялась в фотосессии ко Дню всех влюбленных. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя спортсменка опубликовала фото и видео, на которых она позирует в белом обтягивающем боди и красных колготках. «Вот такая из меня "валентинка" получилась к 14 февраля», — написала она. Публикация собрала более 500 лайков.

Летом 2022 года Трубникова опубликовала фотографию с отдыха, чем удивила пользователей сети. На снимке спортсменка демонстрировала растяжку, закрепившись вниз головой между двумя каменными сооружениями.

Трубникова является двукратной чемпионкой Юношеских Олимпийских игр, а также двукратной чемпионкой Европы среди юниоров в команде и в упражнении с булавами. На ее счету также победа на чемпионате России в упражнениях с мячом и с лентой.

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      Андрей Стрельцов
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