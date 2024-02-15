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17:25, 15 февраля 2024Бывший СССР

Следивших за журналистами сотрудников СБУ отправили на фронт

Следивших за журналистами Bihus.info сотрудников СБУ отправили на фронт

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), следивших за журналистами Bihus.info, отправили на фронт. Об этом издание сообщило в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы получили ответ от СБУ о дальнейшей судьбе сотрудников, которые следили за нашей редакцией. Там сообщили, что фигуранты нашего расследования уже в Донецкой и Луганской областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что руководителем Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ был назначен Андрей Ищук, сместивший на этом посту Романа Семенченко. Также одно из управлений в составе ДЗНГ будет переформатировано с целью кардинального изменения подходов к работе.

В январе 2024 года стало известно, что сотрудники СБУ организовали прослушку и скрытую видеосъемку журналистов проекта Bihus.info. После этого президент Украины Владимир Зеленский уволил главу ДЗНГ Романа Семенченко, так как одной из задач возглавляемого им департамента является защита информационного пространства.

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      Александр Курбатов
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