Следивших за журналистами сотрудников СБУ отправили на фронт

Следивших за журналистами Bihus.info сотрудников СБУ отправили на фронт

Сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), следивших за журналистами Bihus.info, отправили на фронт. Об этом издание сообщило в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы получили ответ от СБУ о дальнейшей судьбе сотрудников, которые следили за нашей редакцией. Там сообщили, что фигуранты нашего расследования уже в Донецкой и Луганской областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что руководителем Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ был назначен Андрей Ищук, сместивший на этом посту Романа Семенченко. Также одно из управлений в составе ДЗНГ будет переформатировано с целью кардинального изменения подходов к работе.

В январе 2024 года стало известно, что сотрудники СБУ организовали прослушку и скрытую видеосъемку журналистов проекта Bihus.info. После этого президент Украины Владимир Зеленский уволил главу ДЗНГ Романа Семенченко, так как одной из задач возглавляемого им департамента является защита информационного пространства.