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12:53, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Собчак высказалась об «отмененной» из-за «голой вечеринки» Лолите

Собчак призвала оставить в покое Лолиту после отмены ее концертов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о певице Лолите Милявской, которая столкнулась с отменой многочисленных концертов после участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Комментарий на эту тему был опубликован в ее Telegram-канале.

«У Лолиты отменят весь юбилейный тур по случаю ее 60-летия. И за что так поступать с одной из главных и любимых певиц страны?» — написала Собчак. Телеведущая обвинила общественников, которые добивались отмены тура певицы, в травле артистки.

Она также призвала оставить Милявскую в покое и дать ей жить. Собчак отметила, что певица всегда помогала людям во время спецоперации. «Всегда, никому не говоря, просто помогала — без всякого пиара и просьб», — заявила журналистка. В частности, по ее словам, певица помогала с переселением жителям Белгородской области.

Ранее об отмене концертов Лолиты высказался музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Он заявил, что происходящее лишает исполнительницу возможности заниматься своей профессиональной деятельностью, а также призвал Милявскую обращаться в суд.

Перед этим стало известно, что юбилейный тур Лолиты по России полностью отменят. По данным СМИ, этого требовали общественные деятели из-за участия певицы в «голой вечеринке».

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      Маргарита Щигарева
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