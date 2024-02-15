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13:09, 15 февраля 2024Россия

Стало известно о гибели грудного ребенка при обстреле Украиной Белгорода

«112»: при обстреле Украиной Белгорода погиб грудной ребенок

Кадр: Telegram-канал Mash

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода погиб грудной ребенок. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «112».

Также, по данным издания, при ударе ВСУ погиб еще один ребенок старшего возраста. Всего «112» сообщает о гибели пяти человек.

По данным Министерства обороны, Украина выпустила по российскому городу из системы Vampire более десятка реактивных снарядов. Российским системам противовоздушной обороны удалось сбить 14 ракет.

Момент обстрела города попал на видео.

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      Марк Леонов
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