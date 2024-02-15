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07:15, 15 февраля 2024Мир

Сын Трампа сделал вывод о Байдене после слов Путина

Трамп-младший: Путин предпочитает Байдена, поскольку может может играть им

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент России Владимир Путин хочет видеть президентом США Джо Байдена, поскольку им легче управлять. Такой вывод сделал Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети X.

Таким образом сын бывшего американского лидера Дональда Трампа прокомментировал высказывание Путина о том, что Байден лучший выбор для России из-за своей предсказуемости. «Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке», — считает Трамп-младший.

Ранее Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал предпочтительного для России президента США. На вопрос о том, кто лучше для России — Джо Байден или Дональд Трамп, он выбрал нынешнего главу Белого дома, поскольку тот более опытный и прогнозируемый. В то же время российский лидер подчеркнул, что Москва будет работать с любым лидером США.

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      Марина Совина
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