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13:10, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон оценил «Вкусно — и точка»

Журналист Карлсон похвалил бургер и картошку из ресторана «Вкусно — и точка»

Фото: Scott Morgan / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон, посетивший Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, оценил блюда из ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывшего «Макдоналдса»). Впечатлениями он поделился в видео, доступном на его сайте.

Карлсон признался, что ему было интересно, как санкции сказались на качестве западных продуктов в России. В одном из ресторанов сети он заказал чизбургер, большую порцию картофеля фри, большой стакан колы и шоколадный торт.

«Ну что же, это превосходно», — похвалил журналист картофель из «Вкусно — и точка». Так же высоко Карлсон оценил и чизбургер. Шоколадный торт журналист не стал пробовать на камеру, но отметил, что тот очень приятно пахнет. «Вот сколько это стоит в Москве: 647 рублей. Это ровно 7 долларов. Я просто не мог устоять», — добавил он.

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«Я не говорю, что одно лучше другого. Я просто пытаюсь донести: если [госсекретарь США] Энтони Блинкен вычеркнет твою страну из цивилизованного мира, как ты будешь жить в условиях санкций? Неплохо», — заключил Карлсон.

Американский журналист также посетил российский «Ашан». Он отметил, что продукты на неделю обошлись ему в четыре раза дешевле, чем в США, и признался, что это разозлило его.

Карлсон опубликовал интервью с Путиным ночью 9 февраля. За несколько часов пост с видео набрал в соцсети X (бывшая Twitter) десятки миллионов просмотров, а сами Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми личностями в соцсетях.

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      Мария Большакова
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