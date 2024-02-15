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08:05, 15 февраля 2024Экономика

Китаю предложили бороться с внутренними проблемами с помощью налогов

МВФ: Китаю необходимо повысить НДФЛ и ввести налог на имущество

Фото: Thomas White / Illustration / Reuters

Китай должен увеличить налоговую нагрузку на экономику, чтобы справиться с внутренними проблемами. Такой выход предложили эксперты Международного валютного фонда (МВФ), их цитирует газета «Ведомости».

Аналитики предлагают снизить региональные социальные сборы (аналог российских страховых взносов), повысить федеральный подоходный налог (НДФЛ), а также ввести налог на имущество. Это позволит в ближайшие пять лет увеличить бюджетные доходы на пять-шесть процентов ВВП, наладить систему соцзащиты и сбалансировать спрос на недвижимость, которую зачастую покупают не для проживания, а как инвестицию.

Чтобы успешно бороться с проблемами экономики, эксперты предлагают Китаю два сценария реформы НДФЛ, для которого в стране действует прогрессивная шкала. Нейтральный предполагает снижение нижней планки налога с 60 до 30 тысяч юаней в год и увеличение минимальной ставки с трех до пяти процентов. Верхняя планка при этом будет снижена с 1,02 миллиона до 750 тысяч юаней. С помощью таких мер удастся не слишком усилить финансовое давление на граждан. При этом мягкий подход не приведет к увеличению доходов бюджета: общая доля подоходного налогообложения останется на уровне 9,5 процента ВВП.

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Второй сценарий предполагает снизить планку по НДФЛ с 60 до 15 тысяч юаней в год и увеличить налоговую ставку до десяти процентов. Верхнюю планку предлагают изменить с 1,02 миллиона до 500 тысяч. Такой вариант позволит увеличить доходы с подоходных налогов с 9,5 до 10,9 процента.

В 2023 году Китай столкнулся с фундаментальными проблемами в экономике, которые заставили переоценить его перспективы. Аналитики сомневаются, что страна в состоянии обогнать США по ВВП, а инвесторы активного выводят средства из китайского фондового рынка в американский.

По данным исследовательской компании QUICK, отток средств инвесторов с бирж Китая, включая Гонконг, с начала 2024 года составил 1,7 триллиона долларов. Средства перетекали на рынки основного конкурента — США, чьи фондовые индексы обновляют исторические максимумы. Доля США в общем объеме мирового фондового рынка достигла 48,1 процента, что стало максимумом с 2003 года.

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      Вячеслав Агапов
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