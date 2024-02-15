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06:05, 15 февраля 2024Мир

Трамп заявил о движении США в ад

Дональд Трамп: США движутся в ад, а американская мечта превратилась в кошмар
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США движутся в ад. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американская мечта превратилась в американский кошмар. «При администрации Трампа вам было лучше, стране было намного лучше. Сегодня наша страна движется в ад», — сказал бывший американский лидер на митинге сторонников.

Ранее Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. По мнению бывшего американского лидера, Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене стали слабым и неэффективным государством. С мнением американцев не считаются, добавил он. Трамп также подчеркнул, что действующий глава Белого дома может успеть развязать третью мировую войну до окончания своего президентского срока.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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      Марина Совина
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