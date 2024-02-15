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20:20, 15 февраля 2024Мир

Трамп заявил о насмешках НАТО над США из-за Байдена

Трамп назвал смехотворной для НАТО готовность Байдена давать миллиарды Украине

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готовность главы Белого дома Джо Байдена выделять Украине миллиарды долларов вызывает смех в НАТО. Слова политика приводит CNN.

«Они смеются над тупостью США, которыми руководит человек, отдающий 60 миллиардов долларов каждый раз, когда кто-то просит», — заявил Трамп.

Ранее Трамп потребовал от стран-участниц НАТО тратить на оборону хотя бы 2 процента ВВП, чтобы США их защищали. Политик добавил, что просмотрел на оборонные бюджеты каждого государства и сказал, что «никто не оплачивает счета».

Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что высказывания Трампа не должны развалить альянс, они могут стать причиной для укрепления связей внутри военного блока.

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      Варвара Кошечкина
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