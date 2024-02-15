В Кремле прокомментировали удары Израиля по Рафаху

Песков: Россия обеспокоена ударами Израиля по Рафаху в секторе Газа

Россия обеспокоена ударами Израиля по городу Рафаху в секторе Газа на границе с Египтом. Подобные атаки чреваты большим числом жертв. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Для нас это предмет особой озабоченности. Мы очень внимательно отслеживаем новости, которые оттуда поступают», — приводит агентство комментарий официального представителя Кремля.

Он добавил, что Москва призывает стороны конфликта «к действиям, которые не вели бы к ранениям и жертвам среди гражданского населения».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.

10 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с давлением мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа завершится к 10 марта.