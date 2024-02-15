Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:43, 15 февраля 2024Россия

В Кремле прокомментировали удары Израиля по Рафаху

Песков: Россия обеспокоена ударами Израиля по Рафаху в секторе Газа

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Россия обеспокоена ударами Израиля по городу Рафаху в секторе Газа на границе с Египтом. Подобные атаки чреваты большим числом жертв. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Для нас это предмет особой озабоченности. Мы очень внимательно отслеживаем новости, которые оттуда поступают», — приводит агентство комментарий официального представителя Кремля.

Он добавил, что Москва призывает стороны конфликта «к действиям, которые не вели бы к ранениям и жертвам среди гражданского населения».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.

10 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с давлением мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа завершится к 10 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поделился впечатлениями от интервью Карлсону. Почему он назвал американского журналиста опасным человеком?

      В Кремле прокомментировали удары Израиля по Рафаху

      Мобилизованный россиянин дезертировал ради игры в казино

      В США предупредили об угрозе из-за решения Путина

      В США заявили о планах пополнить запасы боеприпасов с помощью Турции

      Эстония опровергла сообщения о раздаче листовок на границе с Россией

      ООН проверит данные об отказе Канады выдать России бывшего эсэсовца

      Строитель сравнил свой пенис с пенисами друзей и стал порнозвездой

      Зеленский одарил Байдена на тысячи долларов

      Путин раскрыл отношение главы МИД Германии к своей стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше