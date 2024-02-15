Военный рассказал о новых гибридных боеприпасах у ВСУ

Военный Дандыкин: российские ПВО научились обнаруживать и сбивать GLSDB

Новый гибридный боеприпас GLSDB у Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеет большую точность, может планировать к заданной цели, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уже научились обнаруживать эти снаряды.

«Используется снаряд американской системы HIMARS. К нему крепится авиационная бомба с крылышками, выстреливается, летит на какое-то расстояние, отваливается, и бомба планирует к заданной цели на определенное количество километров. Бомба не простая, а с наведением на конкретную цель. В принципе, мы уже знаем, что GLSDB сбиваемы, наши системы ПВО их засекают», — добавил военный.

Свои аналоги, по его словам, есть и у России, но в несколько другом исполнении, с большим разнообразием боеприпасов различного свойства.

«Мы используем планирующие авиабомбы, которые тоже летят на несколько десятков километров. Они достаточно точные, летят куда надо», — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили гибридный боеприпас GLSDB американского производства. Его обломки обнаружили в районе Кременной.