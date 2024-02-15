Запущенные ВСУ по Белгороду ракеты оказались сербскими

Запущенные ВСУ и сбитые над Белгородом ракеты оказались сербскими

Запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) и сбитые над Белгородом ракеты оказались сербскими. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На канале опубликовали фото с места событий. «Обломки, судя по всему, сербской 122-миллиметровой ракеты повышенной дальности ER Grad 2000 (G2000), запущенной украинской армией из РСЗО RM-70 Vampire по Белгороду», — говорится в материале.

Прежде ракеты G2000 сербского производства с измененной маркировкой уже замечали на вооружении ВСУ. В отличие от стандартных ракет с дальностью до 20 километров, они способны поражать цели на расстоянии до 40 километров, отмечает автор публикации.

О происхождении данной ракеты говорит характерный цвет как ее самой, так и ее стабилизаторов, добавляет он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич высказался о возможном использовании произведенных в стране боеприпасов в конфликте на Украине. Он допустил, что это происходит.