Белый дом посоветовал России «держаться подальше» от выборов в США

Представитель Белого дома Кирби призвал РФ «держаться подальше» от выборов в США

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби посоветовал России и ее президенту Владимиру Путину «держаться подальше» от выборов в США в ноябре 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, господин Путин прекрасно знает о том, что делает эта администрация для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно же, тому, что она совершает на территории Украины... и господину Путину следует держаться подальше от наших выборов,» — призвал американский чиновник.

14 февраля российский президент в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, с кем из американских президентов ему проще работать. В ответ вопрос о том, кто лучше для России — действующий глава США Джо Байден или экс-лидер Дональд Трамп, Путин выбрал нынешнего президента. По словам главы государства, Байден более опытный и прогнозируемый. Он также добавил, что Россия будет взаимодействовать с любым лидером США.