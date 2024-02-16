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15:13, 16 февраля 2024Экономика

Финский экспорт в Россию резко упал

Экспорт из Финляндии в Россию сократился на 70 процентов за два года

Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

Экспорт из Финляндии в Россию резко упал — почти на 70 процентов за два года. Об этом со ссылкой на данные финской таможни сообщает РИА Новости.

В сообщении службы говорится, что за этот период страна сократила поставки в РФ и Центральную Азию на 68,9 процента, что стало третьим по величине снижением среди стран Европейского союза (ЕС). Если в 2021 году Финляндия поставила в Россию и центральноазиатские государства товаров на 3,9 миллиарда евро, то в 2022 и 2023 годах эта сумма последовательно сокращалась до 2,5 и 1,2 миллиарда евро.

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Таможня отметила, что за период с 2021 по 2023 год финский экспорт в Россию упал вдвое больше, чем поставки в ЕС.

В декабре в Министерстве торговли США сообщили, что общий объем американского экспорта в Россию с весны 2022 года сократился на 86 процентов (7,4 миллиарда долларов). Как отметила помощник министра торговли США Тэа Розман-Кендлер, сейчас США поставляют в России только медицинскую продукцию, в том числе вакцины. По ее словам, общее сокращение экспорта западных страны в Россию за тот же период составило 24 процента (87,4 миллиарда долларов).

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