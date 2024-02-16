Гладков раскрыл информацию о разрушениях после ракетного удара ВСУ по Белгороду

Гладков: после обстрела ВСУ в Белгороде повреждены 154 квартиры и 90 машин

После ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде выбиты окна в 154 квартирах 23 многоквартирных домов, повреждены 90 машин и 52 частных домовладения. Информацию о разрушениях раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Помимо этого, повреждения выявили на участке железнодорожного пути и автодороге. «Также пострадали пять хозсубъектов, семь гаражей, манеж и сарай», — добавил Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что, согласно официальным данным, число пострадавших в результате обстрела достигло 19 человек, еще семерых спасти не смогли. Двух взрослых и двух детей отправили для лечения в Москву. В больницах города остаются десять человек, из них двое в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии средней тяжести.

Днем 15 февраля ВСУ атаковали Белгород из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, торговый центр и стадион. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.