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Глава СК поручил найти виновных в обстреле Белгородской области
Бастрыкин поручил установить имена всех причастных к обстрелу БелгородаСюжетРакетные удары по Украине:
Начало событий в новости После обстрела Белгородской области возбудили дело
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил установить имена всех лиц, виновных в теракте на территории Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Бастрыкин поручил найти в том числе тех, кто отдавал приказы об обстреле. Действиям каждого причастного к теракту будет дана правовая оценка, уточнили в СК.
Ранее по факту обстрела Белгородской области следователи возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.
Удар Вооруженных сил Украины по Белгороду был нанесен в четверг, 15 февраля. Пострадавшими признаны 26 человек, семь из которых спасти не удалось.