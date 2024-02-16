Глава СК поручил найти виновных в обстреле Белгородской области

Бастрыкин поручил установить имена всех причастных к обстрелу Белгорода

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил установить имена всех лиц, виновных в теракте на территории Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил найти в том числе тех, кто отдавал приказы об обстреле. Действиям каждого причастного к теракту будет дана правовая оценка, уточнили в СК.

Ранее по факту обстрела Белгородской области следователи возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Удар Вооруженных сил Украины по Белгороду был нанесен в четверг, 15 февраля. Пострадавшими признаны 26 человек, семь из которых спасти не удалось.