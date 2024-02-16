Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:56, 16 февраля 2024Силовые структуры

Глава СК поручил найти виновных в обстреле Белгородской области

Бастрыкин поручил установить имена всех причастных к обстрелу Белгорода
СюжетРакетные удары по Украине:
Начало событий в новости После обстрела Белгородской области возбудили дело

Фото: News.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил установить имена всех лиц, виновных в теракте на территории Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил найти в том числе тех, кто отдавал приказы об обстреле. Действиям каждого причастного к теракту будет дана правовая оценка, уточнили в СК.

Ранее по факту обстрела Белгородской области следователи возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Удар Вооруженных сил Украины по Белгороду был нанесен в четверг, 15 февраля. Пострадавшими признаны 26 человек, семь из которых спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили чешскую ракетную установку, которая атаковала Белгород. В чем ее особенность?

      Украинская артистка раскритиковала спевшего ее песню в ДНР Киркорова

      Три страны ЕС заблокировали решение о закупке снарядов для Украины вне блока

      Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

      Экспортеры топлива в России захотели новых льгот

      Шойгу простился с бывшим командиром 9-й роты в Афганистане

      Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии украинских диверсантов

      В Германии заявили о необходимости удвоить военную помощь Украине

      Сотрудник отеля забрался в постель к спящим россиянкам и «устроил мастурбейшн»

      Солдаты ВСУ сравнили ситуацию на Авдеевском коксохимическом заводе с Азовсталью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше