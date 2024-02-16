После обстрела Белгородской области возбудили дело

СКР возбудил дело после обстрела Белгородской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела Белгородской области, который произошел 15 февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело завели по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил установить всех виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду и Белгородской области. По последним данным, пострадали 19 человек, еще семь из них, в числе которых грудной ребенок, спасти не смогли. В Белгороде повреждено 57 автомобилей, в 128 квартирах оказались выбиты окна.