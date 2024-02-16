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10:03, 16 февраля 2024Силовые структуры

После обстрела Белгородской области возбудили дело

СКР возбудил дело после обстрела Белгородской области

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела Белгородской области, который произошел 15 февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело завели по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил установить всех виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду и Белгородской области. По последним данным, пострадали 19 человек, еще семь из них, в числе которых грудной ребенок, спасти не смогли. В Белгороде повреждено 57 автомобилей, в 128 квартирах оказались выбиты окна.

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