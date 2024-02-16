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12:57, 16 февраля 2024Спорт

Избежавшая наказания за триметазидин бобслеистка оценила дело Валиевой

Российская бобслеистка Надежда Сергеева заявила о невиновности Камилы Валиевой

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Чемпионка Европы по бобслею Надежда Сергеева оценила четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за применение триметазидина. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка выразила уверенность в невиновности соотечественницы. «Сознательное употребление триметадизина — нелепость. Но здесь существует презумпция виновности. Спортсмен несет в любом случае ответственность, если запрещенное вещество попало каким-то образом в его организм», — заявила Сергеева.

Бобслеистка была уличена в применении триметазидина в 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменка избежала наказания, так как доказала, что вещество попало в ее организм через загрязненный лекарственный препарат.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин неумышленно.

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      Алексей Гусев
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