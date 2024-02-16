Избежавшая наказания за триметазидин бобслеистка оценила дело Валиевой
Чемпионка Европы по бобслею Надежда Сергеева оценила четырехлетнюю дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой за применение триметазидина. Ее слова приводит ТАСС.
Спортсменка выразила уверенность в невиновности соотечественницы. «Сознательное употребление триметадизина — нелепость. Но здесь существует презумпция виновности. Спортсмен несет в любом случае ответственность, если запрещенное вещество попало каким-то образом в его организм», — заявила Сергеева.
Бобслеистка была уличена в применении триметазидина в 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменка избежала наказания, так как доказала, что вещество попало в ее организм через загрязненный лекарственный препарат.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин неумышленно.