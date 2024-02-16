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13:04, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Блогер КраСава отреагировал на новость об объявлении в розыск

Блогер Савин с иронией отреагировал на решение МВД объявить его в розыск
Евгений Савин

Евгений Савин. Кадр: КраСава / YouTube

Бывший профессиональный футболист, блогер Евгений Савин, также известный как КраСава, отреагировал на решение МВД России объявить его в розыск. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он иронично высказался об этой мере.

«Дошли новости, что меня потерял кто-то, разыскивает. А мы все так же честно и открыто делаем футбол», — написал Савин. Принадлежащий ему футбольный клуб «КраСава» также опубликовал в сторис шуточный плакат с объявлением о розыске экс-спортсмена.

О том, что МВД РФ объявило Савина в розыск, сообщалось 14 февраля. Уточнялось, что его разыскивают по уголовной статье. Перед этим, в сентябре, в отношении бывшего футболиста возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ.

В феврале 2023 года Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии по административному делу.

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      Маргарита Щигарева
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