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20:22, 19 февраля 2024Из жизни

Мужчину поймали на границе с питонами в штанах

Американец попытался вывезти из Канады трех питонов у себя в штанах и попался

Фото: byruineves / Shutterstock / Fotodom

Мужчина попытался вывезти трех питонов из Канады и попался на границе. Об этом пишет CBS News.

38-летний житель Нью-Йорка Калвин Баутиста решил нелегально провезти рептилий в Нью-Йорк на рейсовом автобусе. Американец приобрел змей в Монреале, потратив на них 2,5 тысячи долларов (230,7 тысячи рублей). Он положил питонов-подростков в специальные ящики прикрепил их к внутренней стороне бедер под штанами, однако офицеры пограничной службы поймали незадачливого контрабандиста на границе.

Его задержали, так как в США нельзя завозить опасных для людей животных без соблюдения правил перевозки и заранее полученных документов. Змей конфисковали, а Баутисту приговорили к году условного заключения и обязали выплатить штрафа в пять тысяч долларов(461 тысяча рублей).

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      Антонина Черташ
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