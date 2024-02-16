Мужчину поймали на границе с питонами в штанах

Американец попытался вывезти из Канады трех питонов у себя в штанах и попался

Мужчина попытался вывезти трех питонов из Канады и попался на границе. Об этом пишет CBS News.

38-летний житель Нью-Йорка Калвин Баутиста решил нелегально провезти рептилий в Нью-Йорк на рейсовом автобусе. Американец приобрел змей в Монреале, потратив на них 2,5 тысячи долларов (230,7 тысячи рублей). Он положил питонов-подростков в специальные ящики прикрепил их к внутренней стороне бедер под штанами, однако офицеры пограничной службы поймали незадачливого контрабандиста на границе.

Его задержали, так как в США нельзя завозить опасных для людей животных без соблюдения правил перевозки и заранее полученных документов. Змей конфисковали, а Баутисту приговорили к году условного заключения и обязали выплатить штрафа в пять тысяч долларов(461 тысяча рублей).

Питоны считаются инвазивным видом в штате Флорида.

Ранее сообщалось, что в США огромный питон прожил под домом почти пять месяцев, питаясь крысами и соседскими кошками. Поймать четырехметрового сетчатого питона-альбиноса удалось лишь с помощью змеелова.