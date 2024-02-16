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16:02, 16 февраля 2024Экономика

Набиуллина рассказала о переставшем влиять на цены событии

Набиуллина заявила, что перенос летнего ослабления рубля в цены завершен

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила, что перенос летнего ослабления рубля в цены завершен, сообщает РИА Новости.

По словам главы регулятора, высокая ключевая ставка «делала привлекательнее рублевые активы, сдерживала спрос на импорт и, соответственно, в иностранную валюту», что внесло вклад в стабилизацию курса рубля.

Перед тем как приступить к циклу ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), Набиуллина предупреждала, что влияние падения курса рубля на цены будет «растянутым по времени» и более длительным, чем обычно. Теперь эффект этого события исчерпан.

Ранее в пятницу, 16 февраля, совет директоров Центробанка решил сохранить ключевую ставку в 16 процентов годовых, приостановив таким образом цикл ужесточения ДКП, в ходе которого ставка последовательно повышалась, начиная с июля 2023 года. Снижение показателя ожидается во второй половине текущего года, при этом сегодня же Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 12,5-14,5 процента до 13,5-15,5 процента.

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      Дмитрий Воронин
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