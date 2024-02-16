Таинственного голого мужчину пришлось спасать с помощью вертолета

CBS News: в США пожарные с помощью вертолета спасли голого неизвестного

В США пожарная охрана Лос-Анджелеса, штат Калифорния, спасла таинственного голого мужчину, которого обнаружили на холме в одном из районов. Об этом сообщает CBS News.

Около девяти часов вечера 12 февраля в экстренные службы поступило несколько звонков от жителей района Чатсуорт, которые рассказали, что слышат крики о помощи.

На место был вызван вертолет, экипаж которого заметил неизвестного мужчину, прятавшегося в кустах. Заметив спасателей, он начал махать им руками. Оказалось, что мужчина полностью обнажен. В итоге спасателям пришлось поднять его на борт вертолета при помощи троса и доставить на свою базу.

Позже мужчину отправили в больницу. У него обнаружились незначительные травмы, однако врачи не раскрыли, какие именно. Кем является этот человек и что с ним случилось, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Колумбии голый уроженец Эквадора упал с дерева на такси и напугал прохожих. Мужчина отделался ушибами и царапинами и даже успел поговорить с шокированными очевидцами до прибытия бригады скорой помощи.

