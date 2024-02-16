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07:00, 16 февраля 2024Спорт

Названа польза приседаний для мужчин

Фото: TomÃƒÂ S Moy / Global Look Press

Журналисты Men Today назвали пользу выполнения приседаний для мужчин. Об этом сообщается в материале издания.

«Приседания провоцируют прилив крови в область малого таза. Поэтому мужчинам не стоит отказываться от этого упражнения, ведь оно может снизить риск развития простатита и воспалительных заболеваний мочеполовой сферы», — говорится в материале.

Журналисты также рассказали об ошибках при приседаниях. По их мнению, многие забывают о разминке, смотрят вниз, хотя взгляд должен быть направлен наверх, спешат, хотя упражнение нужно выполнять плавно, направляют колени внутрь, не следят за равновесием, отрывают пятки от пола, не следят за дыханием и не контролируют глубину приседа.

В январе журналисты издания Men Today назвали способы усилить рельефность пресса без тренировок. Во-первых, было предложено ежедневно пользоваться контрастным душем. Во-вторых, желающим получить плоский живот посоветовали пить рыбий жир.

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      Алексей Гусев
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