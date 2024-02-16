Пентагон высказался о контактах с РФ на фоне объявленной угрозы нацбезопасности

Пентагон заявил, что не готов анонсировать контакты глав Минобороны США и России

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на фоне объявленной угрозы национальной безопасности США из-за разработки Россией противоспутникового оружия рассказал, что в настоящее время не может анонсировать контакты между главами оборонных ведомств двух стран Ллойдом Остином и Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС.

«Мне нечего объявить относительно телефонных звонков. Я бы просто направил вас в Белый дом по этому вопросу», — заявил представитель Минобороны США.

Ранее американский президент Джо Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу национальной безопасности США. Он отдал распоряжение о проведении предварительных обсуждений с лидерами в конгрессе, прямом дипломатическом контакте с Россией, союзниками и партнерами, а также другими странами мира.