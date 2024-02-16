Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:24, 16 февраля 2024Мир

В России высказались о планах Украины купить у Турции новейшие истребители

Сенатор Карасин усомнился в том, что Турция продаст Украине истребители KAAN

Фото: Dimir / Wikimedia

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился в том, что Турция планирует продать Украине новейшие истребители пятого поколения KAAN. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о заявлении украинского посла в Анкаре Василия Боднара.

«Я сторонник того, чтобы такую информацию сначала проверить, потому что не исключено, что это очередной какой-то фейк, придуманный украинцами — "талантливыми" изобретателями новостей», — заявил Карасин.

При этом сенатор отметил, что в случае подтверждения сделки между Анкарой и Киевом Москва отреагирует на это.

«Мы будем реагировать негативно, если это соответствует действительности», — заключил он.

Материалы по теме:
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024

Ранее украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявил, что Украина планирует купить у Турции новейшие истребители пятого поколения KAAN. Он добавил, что Киев участвует в разработке двигателя для этих самолетов. Украина выиграла тендер еще до начала специальной военной операции (СВО).

В декабре 2023 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова оживить процесс переговоров в Стамбуле по урегулированию ситуации на Украине. Он также выразил согласие с позицией своего венгерского коллеги Виктора Орбана, что «военного решения в Палестине и на Украине нет».

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. По их результатам было заявлено, что Москва получила от Киева подтверждение его намерений отказаться от курса на вступление в НАТО. Однако вскоре Украина отказалась от переговорного процесса.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в тяжелом положении под Авдеевкой. Украинская армия готовится к отступлению

      В России рассказали о модернизации «Орлана» из-за СВО

      Российские хирурги достали из годовалого ребенка 48 магнитов

      В ЦИК заявили о необходимости составить административный протокол на Надеждина

      Внука Зюганова экстренно госпитализировали

      Рогов прокомментировал слова Фицо об уходе России из Донбасса и Крыма

      Агата Муцениеце снялась без макияжа в самолете

      Россиянин поссорился с сестрой сожительницы и поджег ее

      В России высказались о планах Украины купить у Турции новейшие истребители

      Врач предостерег россиян от проросшей картошки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше