В России высказались о планах Украины купить у Турции новейшие истребители

Сенатор Карасин усомнился в том, что Турция продаст Украине истребители KAAN

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился в том, что Турция планирует продать Украине новейшие истребители пятого поколения KAAN. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о заявлении украинского посла в Анкаре Василия Боднара.

«Я сторонник того, чтобы такую информацию сначала проверить, потому что не исключено, что это очередной какой-то фейк, придуманный украинцами — "талантливыми" изобретателями новостей», — заявил Карасин.

При этом сенатор отметил, что в случае подтверждения сделки между Анкарой и Киевом Москва отреагирует на это.

«Мы будем реагировать негативно, если это соответствует действительности», — заключил он.

Ранее украинский посол в Анкаре Василий Боднар заявил, что Украина планирует купить у Турции новейшие истребители пятого поколения KAAN. Он добавил, что Киев участвует в разработке двигателя для этих самолетов. Украина выиграла тендер еще до начала специальной военной операции (СВО).

В декабре 2023 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова оживить процесс переговоров в Стамбуле по урегулированию ситуации на Украине. Он также выразил согласие с позицией своего венгерского коллеги Виктора Орбана, что «военного решения в Палестине и на Украине нет».

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. По их результатам было заявлено, что Москва получила от Киева подтверждение его намерений отказаться от курса на вступление в НАТО. Однако вскоре Украина отказалась от переговорного процесса.

