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22:40, 16 февраля 2024Спорт

Появились подробности об обвинении в домогательствах главы команды «Формулы-1»

Главу Red Bull Хорнера обвинили в домогательствах в отношении подчиненной

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Появились подробности об обвинении руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Кристиана Хорнера в домогательствах. Их сообщает De Telegraaf.

По информации нидерландской газеты, глава Red Bull отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. При этом он предлагал девушке 650 тысяч фунтов стерлингов за молчание.

Ранее стало известно, что Red Bull начала расследование в отношении Хорнера. Для этого команда наняла юриста.

50-летний Хорнер занимает должность руководителя Red Bull с момента основания команды в 2005 году. Он привел команду к шести победам в Кубке конструкторов (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 годы). Под его руководством пилоты Red Bull семь раз становились чемпионами «Формулы-1».

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      Андрей Стрельцов
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