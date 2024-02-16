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16:36, 16 февраля 2024Россия

Жительница Белгорода показала разрушения на своем участке после прилета ракеты

Жительница Белгорода Плоскина рассказала о прилете ракеты на ее участок

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Одна из пострадавших 15 февраля при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде Марина Плоскина рассказала «Ленте.ру» о прилете ракеты на ее земельный участок.

«Мы живем в частном доме, ракета к нам во двор прилетела. У меня и у детей сотрясение и контузия. Собаки и кошки не стало. Больше, слава богу, никаких ранений нет. От госпитализации мы отказались, сейчас детей везем в санаторий», — сообщила местная жительница.

Участок после прилета

Личный архив Марины Плоскиной

Ранее пострадавший при обстреле в Белгороде Дмитрий Мазикин в беседе с «Лентой.ру» описал момент прилета ракеты в торговый центр. Он получил осколочное ранение.

ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В результате атаки серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, куда попал снаряд. Кроме того, оказались разрушены квартиры, расположенные поблизости.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что число раненых после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось и достигло 19 человек, еще один местный житель самостоятельно обратился к врачам. Еще семерых спасти не удалось.

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