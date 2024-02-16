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09:07, 16 февраля 2024Мир

Россия созвала заседание Совбеза по борьбе с терроризмом

Россия анонсировала в СБ ООН заседание по борьбе с терроризмом 20 февраля

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Россия созвала заседание Совета безопасности (СБ) ООН по принудительным мерам для более эффективной борьбы с терроризмом. Об этом заявила заместитель постпреда России при организации Мария Заболоцкая, сообщает ТАСС

Отмечается, что запланированное на 20 февраля заседание Совбеза пройдет по «формуле Аррии» для обмена мнениями по тематике борьбы с терроризмом, мероприятие пройдет в закрытом режиме. «Целый ряд развивающихся стран сталкиваются с этой серьезной проблемой на ежедневной основе», — анонсировала высокопоставленный дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия также вынесет тему обстрела Белгорода на рассмотрение в Совете безопасности ООН. По ее словам, удар по Белгороду является очередным актом терроризма со стороны киевского режима.

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      Виктория Кондратьева
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