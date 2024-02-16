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16:32, 16 февраля 2024Забота о себе

Россиян предупредили о неочевидной причине покалывания в пальцах

Невролог Фролова: покалывание в пальцах указывает на диабет и дефицит витаминов

Фото: Pxhere.com

Врач-невролог клиники Фомина Анастасия Фролова предупредила о неочевидных причинах появления покалывания и онемения в пальцах. Ее слова цитирует «Вечерняя Москва».

Фролова объяснила, что чаще всего ощущение покалывания — парестезия — возникает из-за давления на нерв после долгого нахождения в неудобной позе. В этом случае, по словам врача, чувствительность быстро восстанавливается. Если же покалывание не проходит, это может указывать на проблемы со здоровьем, например на синдром карпального канала. Невролог отметила, что это состояние, как правило, возникает у пианистов и людей, которые постоянно сгибают руки в запястьях. Неудобное положение кисти приводит к сдавливанию срединного нерва, появлению боли и онемения в пальцах, добавила она.

Менее распространенными причинами онемения и покалывания в пальцах невролог назвала воспаление или инфаркт нерва либо повреждение нерва, связанное с применением радиационной терапии у онкологических больных. Онемение пальцев на обеих руках, по словам Фроловой, может быть симптомом диабета, инфекционных заболеваний или дефицита витамина В. Если покалывание возникает при воздействии низкой температуры или стресса, это возможный признак синдрома Рейно, подытожила врач.

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      Екатерина Улитина
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