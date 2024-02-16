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18:55, 16 февраля 2024Забота о себе

Россиянам подсказали способ есть сало с пользой для здоровья

Диетолог Жаровская: сало лучше всего употреблять на завтрак и с горчицей

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Поскольку сало калорийное и жирное, лучше всего есть его в первой половине дня, считает врач-диетолог Татьяна Жаровская. Способ употреблять этот продукт с пользой для здоровья она подсказала россиянам в интервью радио Sputnik.

Жаровская считает, что не нужно опасаться включать сало в рацион. Несмотря на то что это тяжелый продукт для переваривания, он обладает полезными для организма свойствами, уверяет диетолог. Она посоветовала есть сало на завтрак. «Дело в том, что сало хорошо сокращает желчный пузырь и улучшает желчеотведение, а это помогает нормализовать пищеварение на весь день», — отметила специалистка.

Также Жаровская рекомендовала подавать сало вместе с хреном и горчицей. По ее словам, эти продукты стимулируют выделение секрета и помогают организму лучше усваивать сало. Вместе с этим она предупредила, что из-за высокой жирности сало не стоит употреблять в пищу людям с обострениями хронического холецистита, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, панкреатитом и желчнокаменной болезнью.

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      Екатерина Улитина
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