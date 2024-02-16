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20:25, 16 февраля 2024Забота о себе

Врачи впервые вылечили ребенка с неизлечимой формой рака мозга

Daily Mail: ребенок с неизлечимым раком выздоровел после нового лечения

Фото: Martha Dominguez de Gouveia / Unsplash

Благодаря экспериментальному лечению ребенок с неизлечимой формой рака мозга впервые полностью выздоровел и вышел в длительную ремиссию. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Лукасу Жемелянову из Бельгии поставили диагноз «диффузная внутренняя глиома моста» (ДИПГ) в возрасте шести лет. Это редкая и агрессивная форма рака, эффективного лечения от которой не существует. Узнав о диагнозе, родители Лукаса привезли его во Францию, где мальчика включили в группу экспериментального лечения. Ему назначили прием эверолимуса — химиотерапевтического препарата, который используется для лечения рака почек, поджелудочной железы, молочной железы и головного мозга, но ранее не применялся при ДИПГ.

Руководитель программы лечения опухолей головного мозга в онкологическом центре Гюстава Русси в Париже Жак Грилл рассказал, что Лукас хорошо отреагировал на новый вариант терапии: вскоре опухоль начала уменьшаться. В конце концов врачам удалось полностью вылечить ребенка. Сейчас Лукасу 13 лет, пять из них он находится в ремиссии.

Грилл отметил, что, помимо Лукаса, такое же лечение получили еще семь детей с ДИПГ. В течение трех лет у них не было рецидивов, однако новообразования в мозге не исчезли. «Опухоль Лукаса имела чрезвычайно редкую мутацию, которая, как мы полагаем, сделала ее клетки гораздо более чувствительными к препарату», — объяснил Грилл. Кроме того, он добавил, что выздоровление мальчика дает надежду на то, что лекарство от неизлечимой формы рака будет найдено.

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Ранее сообщалось о 57-летней жительнице Великобритании Натали Йейтс-Болтон, которая перенесла 11 операций, 30 курсов химиотерапии и 55 курсов радиотерапии. Женщина считает себя везунчиком, так как после пяти рецидивов рака ей удалось выйти в длительную ремиссию.

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      Екатерина Улитина
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