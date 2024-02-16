Женщина похудела на 72 килограмма и вылечилась от опасной болезни

Женщина из США с диагнозом «диабет» вылечилась благодаря похудению

Женщина из США смогла похудеть на 72 килограмма и избавиться от опасной болезни. Об этом сообщает Business Insider.

Мать троих детей Лиза Доув начала активно набирать вес после рождения сына. Еда была для нее способом снять стресс и получить удовольствие. Женщина располнела до такой степени, что ей приходилось просить удлинитель для ремня безопасности в самолетах. Она постоянно питалась фастфудом и ела до тех пор, пока физически больше не могла проглотить ни кусочка.

14 лет назад у Доув диагностировали диабет второго типа, врачи настоятельно рекомендовали ей подумать о похудении, чтобы снизить риски для здоровья. Но у страдающей от ожирения американки не хватало силы воли. Она не думала, что может вылечиться, и бросала все диеты через несколько недель — как только что-то провоцировало срыв.

С началом пандемии COVID-19 Доув оказалась заперта дома с семьей, и стресс из-за невозможности поменять окружение и необходимости все время следить за детьми, которые перешли на дистанционное обучение, выгнал ее на прогулки. Женщина стала ежедневно выходить на улицу и вскоре начала больше интересоваться своим здоровьем. 5 января 2021 года она впервые за долгое время встала на весы и узнала, что весит 134 килограмма. После этого Доув решила не набирать ни одного нового килограмма.

Доув присоединилась к программе снижения веса, начала заниматься спортом и считать калории. По ее словам, придерживаться диеты ей помогло отсутствие запретных продуктов. Ей разрешалось есть что угодно, если она соблюдает калораж, который рассчитывается в зависимости от роста, веса, пола и возраста.

К 2022 году Доув избавилась от диабета и перестала пить препараты. За несколько лет она похудела до 63 килограммов. Теперь женщина больше не испытывает проблем со здоровьем и с удовольствием играет в волейбол и футбол со своими детьми.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, страдающая от тревоги и депрессии, сбросила 45 килограммов и обрела уверенность в себе. В прошлом она весила 122 килограмма и регулярно слышала обидные высказывания в свой адрес.