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14:19, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» опроверг сообщения о своей коме из-за передозировки наркотиков

Экс-участник «Дома-2» Фаломин заявил, что не впадал в кому из-за наркотиков

Кадр: New cinema / YouTube

Бывший участник популярного российского реалити-шоу «Дом-2» Александр Фаломин опроверг информацию о том, что он впал в кому из-за передозировки наркотиков. Об этом он заявил изданию «Газета.Ru».

Журналисты уточнили, правдивы ли сообщения о его самочувствии. «Нет, [эта информация не соответствует действительности]. Слава Богу, все хорошо», — высказался звезда реалити.

О том, что Фаломин впал в кому, сообщалось ранее в пятницу, 16 февраля. Говорилось, что экс-участник «Дома-2» почувствовал себя плохо днем 14 февраля. Его доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Уточнялось, что в крови Фаломина обнаружили запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что участницу проекта Алиану Устиненко обокрали в Москве. Она заявила, что из ее дома исчезла большая сумма денег.

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      Мария Большакова
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