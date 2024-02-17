Бывший американский боксер высказался о победе в первом бою под флагом России

Бывший американский боксер Джонсон оценил победу в первом бою под флагом РФ

Бывший американский боксер Кевин Джонсон прокомментировал победу в первом бою под флагом России. Его заявление приводят «Известия».

«Я рад, что могу гордиться тем, что русский. Я должен бы проявить себя, должен был доказать, что я теперь другой Джонсон», — заявил спортсмен. По его словам, он действительно стремился причинить боль сопернику. Боксер подчеркнул, что ничего не боится.

«Эту победу я посвящаю Самаре», — добавил Джонсон.

Ранее спортсмен победил ирландца Шона Тернера нокаутом в четвертом раунде.