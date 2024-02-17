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09:21, 17 февраля 2024Мир

Илон Маск одним словом высказался о ходе конфликта на Украине

Бизнесмен Илон Маск подтвердил, что конфликт на Украине зашел в тупик

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт на Украине зашел в тупик, и действия таких стран, как США или члены Евросоюза, не помогают его урегулировать. С этим согласился американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Основатель Space X и Tesla всего одним словом высказался о ситуации, сложившейся для киевских властей.

«Верно», — так он подтвердил высказанное мнение портала Wall Street Silver.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки.

Высокопоставленная представительница Пентагона на условиях анонимности заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи. По ее словам, Вашингтон осознает, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы для борьбы за Авдеевку.

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      Марк Леонов
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