Бизнесмен Илон Маск подтвердил, что конфликт на Украине зашел в тупик

Конфликт на Украине зашел в тупик, и действия таких стран, как США или члены Евросоюза, не помогают его урегулировать. С этим согласился американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Основатель Space X и Tesla всего одним словом высказался о ситуации, сложившейся для киевских властей.

«Верно», — так он подтвердил высказанное мнение портала Wall Street Silver.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки.

Высокопоставленная представительница Пентагона на условиях анонимности заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи. По ее словам, Вашингтон осознает, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы для борьбы за Авдеевку.