Олимпийскую чемпионку рассмешило желание Канады отобрать у России бронзу ОИ

Бестемьянова назвала смешным желание Канады отобрать у России бронзу Олимпиады

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила решение Федерации фигурного катания Канады и Олимпийского комитета страны подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения присудить России бронзовые медали ОИ в Пекине. Ее слова передает РИА Новости.

Бестмьянова отметила, что никак не воспринимает желание канадской стороны и что ее оно рассмешило. «Каждый делает то, что считает нужным. Мы же не можем им запретить это делать. Это смешно, ну хотят — пусть подают. Как мы можем на это реагировать? Да никак. У нас отобрали золотые медали. Что, сейчас оглядываться на четвертое место?» — заявила она.

О намерении Федерации фигурного катания Канады подать апелляцию на перераспределение наград командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине стало известно 16 февраля. «Хотя мы уважаем решения, принятые Международным союзом конькобежцев (ISU), мы не согласны с выводом, к которому они пришли», — отметили в организации.

30 января ISU перераспределил медали командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России осталась призером соревнований, переместившись с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.