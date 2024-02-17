Россиян предупредили о рисках после освобождения преступника в Абхазии. Он избил и изнасиловал российскую туристку

МИД назвал посещение Абхазии опасным для граждан РФ из-за освобождения Абухбы

МИД России предостерег россиян от посещения Абхазии после того, как Верховный суд принял решение освободить Эдгара Абухбу. В 2019 году он избил и изнасиловал российскую туристку, однако приговор смягчили. В МИД заявили, что это свидетельствует о снисходительном отношении к преступлениям на территории республики.

Фото: «Лента.ру»

МИД заявил об угрозе безопасности для туристов в Абхазии

В предостережении российского внешнеполитического ведомства говорится, что МИД воспринял информацию об освобождении Абухбы с крайним недоразумением.

«По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания», — заявили в МИД России.

Фото: «Лента.ру»

Там также подчеркнули, что этот случай создает риски для безопасности большого числа иностранцев, которые ежегодно прибывают на абхазские курорты. «О чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — добавили в МИД.

Абухба был приговорен к девяти годам тюрьмы

Как сообщало «Абхазия-Информ», суд установил, что в 2019 году Абухба привел россиянку к сгоревшему комплексу правительственных зданий, расположенному на площади Свободы в городе Сухуми. В одном из строений он несколько раз ударил потерпевшую камнями по голове и изнасиловал ее.

Осужденный также похитил у россиянки два телефона, деньги и украшения на общую сумму свыше 70 тысяч рублей, после чего скрылся. В момент совершения преступления Абухбе было 17 лет, пока шло разбирательство, он достиг совершеннолетия.

«Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десяти тысяч рублей, с обязанностью выплаты гражданского иска в пользу потерпевшей стороны на сумму 1,1 миллиона рублей», — говорилось в сообщении.

Информации об освобождении осужденного нет на сайте Верховного суда Абхазии.