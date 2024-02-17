Россияне бросились скупать жилье в одной стране

Россияне в январе оказались лидерами по покупке жилья в Турции

В январе 2024 года россияне купили 555 лотов недвижимости в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на Бюро статистики страны (TUIK).

Россияне второй год подряд оказались лидерами среди иностранцев по покупке жилья в стране. На втором месте оказались иранцы (208 объектов) и украинцы (127 объектов). За прошлый месяц иностранцы купили в стране 2061 объект, в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Популярнее всего недвижимость в Анталье и Стамбуле. В январе в этих городах за январь было продано 747 и 710 лотов соответственно.

При этом ранее Бюро статистики сообщило, что россияне начали массово уезжать из турецкой Антальи в другие страны из-за роста цен на аренду и покупку недвижимости. Причиной также выступило ужесточение проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство

В 2023 году россияне купили в Турции более 10,5 тысячи объектов. Занявшие второе место граждане Ирана приобрели почти 4,3 тысячи объектов, а Ирака — 1,9 тысячи.