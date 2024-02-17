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19:42, 17 февраля 2024Наука и техника

Военный рассказал о способах уничтожения украинских дронов

Военный Дандыкин: украинские дроны уничтожаются средствами ПВО и РЭБ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Такие способы уничтожения украинских дронов он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас у ВСУ ставка на диверсии, на терроризм. Беспилотники для этого используются различного типа. А этого добра много им поставляют. Кроме того, они сами где-то из импортных комплектующих собирают дроны. Это (попытки атаковать дронами территорию Россииприм. «Ленты.ру») будет, к сожалению, продолжаться. Поэтому мы совершенствуем средства радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны», — сообщил Дандыкин.

Беспилотники уничтожаются нашей противовоздушной обороной и средствами радиоэлектронной борьбы — сбиваются с курса и падают

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса
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Ранее Минобороны сообщило, что российская система ПВО перехватила и уничтожила 33 беспилотника ВСУ. По данным ведомства, 4 дрона были сбиты в Белгородской области, столько же — в Воронежской. В Курской — 1, в Брянской — 18, в Калужской — 6.

13 февраля российские военные захватили редкие образцы дронов ВСУ и навесного оборудования для беспилотников. Отмечается, что специалисты изучают характеристики БПЛА противника, чтобы выработать более эффективные методы противодействия.

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