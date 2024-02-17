Тренер клуба НХЛ назвал лигу тупой

Тренер «Филадельфии» Торторелла назвал НХЛ тупой лигой с проблемными игроками

Главный тренер «Филадельфии Флайерс» Джон Торторелла раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит Sportsnet.

Торторелла назвал лигу тупой. «В лиге много классных хоккеистов, мастеровитых и быстрых. Но психология и понимание того, что значит быть профессионалом, — с этим есть проблемы. Как и с уважением к НХЛ», — заявил он.

Тренер отметил, что осознает сильные изменения игры, но, по его мнению, основы не должны утрачиваться. «Это меня сейчас немного беспокоит касательно молодых спортсменов», — добавил он, подчеркнув, что игроки должны не забывать проявлять уважение и на льду, и в раздевалке.

«Филадельфию» 65-летний специалист возглавляет с 2022-го года. Также Торторелла работал в «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс».