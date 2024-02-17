В США заявления Нуланд о ситуации на Украине назвали оторванными от реальности

AC: заявления Нуланд о ситуации на Украине являются эквивалентом сказок на ночь

Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о ситуации на Украине оторваны от реальности. Об этом пишет American Conservative (AC).

«Заявления Нуланд и О'Брайена являются своего рода эквивалентом счастливых сказок на ночь, которые истеблишмент рассказывает себе, чтобы не подпускать к двери волков реальности, совести и неудач. Это крайне невероятные описания текущей ситуации», — говорится в материале американского журнала.