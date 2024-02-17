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19:26, 17 февраля 2024Мир

В Венгрии заявили о необходимости сменить руководство Евросоюза

Премьер Венгрии Орбан заявил о необходимости смены руководства Евросоюза

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к переменам в руководстве Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Во время речи, посвященной планам на 2024 год, он заявил, что «Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не было такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами, и волей европейцев». Именно поэтому, по мнению Орбана, смена руководства Евросоюза необходима. При этом произойти это может лишь в результате намеренных действий. «Необходимо занять Брюссель», чтобы «среди брюссельских оказалось, наконец, и несколько европейцев», — считает он.

Орбан также призвал к тому, чтобы «снова сделать Европу великой», сделав отсылку к знаменитому предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа Make America great again.

Речь Орбана состоялась в преддверии грядущего председательства Венгрии в ЕС. Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди. Бельгия уступит место председателя Венгрии в июне 2024 года.

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Орбан неоднократно критиковал нынешнее руководство Евросоюза. Ранее премьер Венгрии заявил, что ЕС не может выделить Украине достаточно денег для победы в конфликте с Россией. «Мы не в состоянии это сделать. Деньги — это действительно проблема», — подчеркнул он, пояснив, что жители европейских стран недовольны тратами на помощь Киеву.

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      Антонина Черташ
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